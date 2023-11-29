29 ноября 2023, 15:00
Химический завод в Щелкове выпустил более 100 наименований продукции для промышленности
Производственный комплекс компании «Сибэкохим» в Щелкове выпустил более 100 наименований продукции для нефтегазовой, угледобывающей, строительной, дорожно-транспортной и пищевой отраслей. Завод действует в округе с 2028 года.
Компания «Сибэкохим» обосновалась в Щелкове в 2018 году, выкупив промышленные площади и проведя масштабную реконструкцию объекта. Инвестиции составили 250 миллионов рублей. Новый производственный комплекс создал более 50 рабочих мест.
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«Мы продолжаем создавать благоприятные условия для ведения бизнеса и открытия новых производств в округе. Эта работа направлена усиление импортозамещения, поддержания уровня занятости населения и экономическое развитие округа», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
Напомним, во время пандемии Covid-19 компания «Сибэкохим» безвозмездно поставляла медицинским учреждениям специальные дезинфицирующие средства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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