Подмосковье 29 ноября 2023, 15:00 Химический завод в Щелкове выпустил более 100 наименований продукции для промышленности Пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Производственный комплекс компании «Сибэкохим» в Щелкове выпустил более 100 наименований продукции для нефтегазовой, угледобывающей, строительной, дорожно-транспортной и пищевой отраслей. Завод действует в округе с 2028 года.

Компания «Сибэкохим» обосновалась в Щелкове в 2018 году, выкупив промышленные площади и проведя масштабную реконструкцию объекта. Инвестиции составили 250 миллионов рублей. Новый производственный комплекс создал более 50 рабочих мест.

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«Мы продолжаем создавать благоприятные условия для ведения бизнеса и открытия новых производств в округе. Эта работа направлена усиление импортозамещения, поддержания уровня занятости населения и экономическое развитие округа», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Напомним, во время пандемии Covid-19 компания «Сибэкохим» безвозмездно поставляла медицинским учреждениям специальные дезинфицирующие средства.

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