Подмосковье 29 марта 2023, 12:16 Химический завод из Щелкова займется импортозамещением катализаторов для азотной промышленности

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Химический завод из Щелкова получит заем Фонда развития промышленности для проекта по импортозамещению. Он займется выпуском катализаторов для предприятий азотной промышленности. Получить работу на производстве смогут свыше 40 человек.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева заявила, что из-за ухода западных поставщиков отрасль испытывает дефицит качественных катализаторов. Мощность новых линий завода составит не менее тысячи тонн продукта в год.

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«Это позволит обеспечить катализаторами низкотемпературной конверсии производство аммиака в России почти на 100%. Общий объем инвестиций в проект превысит 125 миллионов рублей, из которых 100 миллионов будет обеспечено льготным займом ФРП РФ», — сказала она.

Инвестор уже подготовил производственные площади и систему энергообеспечения новой линии. Часть оборудования уже поступила на завод и была установлена. Процесс запуска линии займет около полугода после получения средств.

Директор Фонда развития промышленности Подмосковья Павел Ильин добавил, что сейчас регион уделяет особое внимание развитию проектов по импортозамещению. С начала года ФРП одобрил займы для семи предприятий.

«Именно такие инвестиционные инициативы в приоритете Фонда развития промышленности. В прошлом году из 41 займа ФРП РФ, одобренного подмосковным предприятиям, 36 были одобрены для проектов импортозамещения», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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