Химический кластер «Рошаль» представили на X международном форуме в Экспоцентре | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 14:01 Химический кластер «Рошаль» представили на X международном форуме в Экспоцентре

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Химический кластер в Рошале готов принять новых резидентов. Об этом рассказал глава округа Алексей Артюхин на Х международном форуме. Он прошел в Экспоцентре. Также с президентом Российского союза химиков подписано Соглашение о сотрудничестве.

Сейчас город Рошаль — это единственное место в московском регионе, где можно в кратчайшие сроки создать и запустить новое производство.

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Более ста лет назад на этой территории был пороховой завод, а затем химический комбинат. Свое существование он прекратил в начале 2000 годов. А инфраструктура, необходимая для работы производств химической направленности, сохранилась. 920 гектаров земли, газ, электричество, очистные сооружения, дороги — здесь есть все для открытия новых предприятий.

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«У нас в 2025 году будет построена флагманская школа в Московской области по изучению химии, экологии и биологии. Это то, что мы уже с нашим министерством решили. В 2024 году стоит на реконструкции наш химико-технологический техникум. И здесь уже с нашими инвесторами готовы обсуждать специальности, которые там будут преподавать, в том числе и программы обучения», — рассказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

На форуме глава округа Алексей Артюхин подписал Соглашение о сотрудничестве с президентом Российского Союза химиков Виктором Ивановым. В Рошале готовы предоставить бизнесу самые лучшие условия для современной химической промышленности.

На территории химического кластера уже работают более 20 резидентов. Здесь производят пенополиуретан, синтетические смолы, пластификаторы. Продукция широко известна в России и за рубежом.