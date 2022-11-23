Подмосковье 23 ноября 2022, 21:35 Химические реагенты перестали применять при обработке пешеходных дорожек в парках Подмосковья

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В Минблагоустройства рассказали о новых методах борьбы с гололедом на тротуарах в подмосковных парках культуры и отдыха. При обработке пешеходных дорожек больше не будут применять химические реагенты, их решили заменить гравийным отсевом.

«Теперь при обработке пешеходных дорожек в парках культуры и отдыха в случае гололеда применяется гравийный отсев. Этот материал является экологичным, более безопасным для зеленых насаждений и, в отличии от химических реагентов, не приводит к выгоранию газона и засаливанию почвы», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Гравийный отсев является относительно недорогим и безопасным для экологии средством. Он эффективно предотвращает скольжение по гололеду, безвреден для окружающей среды и проще утилизируется.

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Зимой в подмосковных парках проводится целый комплекс работ — уборка и вывоз снега, обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами, очистка малых архитектурных форм, а также детских и спортивных площадок от снега и наледи.

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