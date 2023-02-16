Подмосковье 16 февраля 2023, 15:30 Химчанки в составе российской сборной выиграли на международном турнире по боксу в Марракеше

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Пять представителей Московской области в составе сборной команды России завоевали медали международного турнира по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI. На соревнованиях в Марракеше россияне заняли первое общекомандное место. Всего в турнире приняли участие более 200 спортсменов из 53 стран мира, а в составе нашей сборной были две спортсменки из Химок.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщила, что национальная сборная удостоилась 22 медалей соревнований, из которых пять выиграли подмосковные боксеры.

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Химчанка Екатерина Пальцева завоевала серебряную награду в весовой категории до 50 килограммов. Она сумела одержать несколько уверенных побед и лишь в финале уступила двукратной чемпионке мира из Казахстана.

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Екатерина — участница Олимпийских игр в Токио, член сборной России по боксу, чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпион мира среди военнослужащих, четырехкратная чемпионка России среди любителей. Уже не в первый раз она доказывает свое мастерство в ринге.

Еще одной представительницей городского округа Химки на турнире была Людмила Воронцова. Она завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов. Людмила также принимала участие в токийской Олимпиаде и является вице-чемпионкой мира.

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