Химчанка пострадала на массаже. Сеанс мануальной терапии обернулся травмами

Химчанка Анастасия Бердяшкина пострадала во время массажа. После одного из сеансов у девушки началось головокружение и поднялось давление. Дойти до дома удалось с трудом. По ее словам, состояние улучшилось лишь спустя два дня, но появилась фотопсия — так называемые мушки перед глазами.

Затем резко ухудшилась острота зрения. Анастасия уверена: в медицинском центре «Клиника №1» мануальный терапевт повредил ей позвоночник. Она пришла туда с остеохондрозом, а ушла с травмами. Правда, по словам пострадавшей, первые семь процедур прошли отлично. Проводила их женщина, а на последнем сеансе у массажного стола оказался ее сын — якобы мануальный терапевт.

Затем уже в химкинской больнице мне сделали комплексное сканирование сосудов. Заключение — спазмы правой позвоночной артерии из-за экстравазальной компрессии и признаки нарушения венозного оттока. Это означает, что массажист во время мануальной терапии передавил мне эту артерию Анастасия Бердяшкина.

Девушка сделала рентген, который показал смещение позвонков.

На сайте клиники информации о массажисте-мануальщике нет. Найти его контакты тоже не удалось. Сейчас Анастасия намерена вернуть деньги за неудачное лечение.

Подробности — в сюжете «360».