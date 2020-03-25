Химчанка пострадала на массаже. Сеанс мануальной терапии обернулся травмами
Затем резко ухудшилась острота зрения. Анастасия уверена: в медицинском центре «Клиника №1» мануальный терапевт повредил ей позвоночник. Она пришла туда с остеохондрозом, а ушла с травмами. Правда, по словам пострадавшей, первые семь процедур прошли отлично. Проводила их женщина, а на последнем сеансе у массажного стола оказался ее сын — якобы мануальный терапевт.
Затем уже в химкинской больнице мне сделали комплексное сканирование сосудов. Заключение — спазмы правой позвоночной артерии из-за экстравазальной компрессии и признаки нарушения венозного оттока. Это означает, что массажист во время мануальной терапии передавил мне эту артериюАнастасия Бердяшкина.
Девушка сделала рентген, который показал смещение позвонков.
На сайте клиники информации о массажисте-мануальщике нет. Найти его контакты тоже не удалось. Сейчас Анастасия намерена вернуть деньги за неудачное лечение.
Подробности — в сюжете «360».