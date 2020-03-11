Химчанина оштрафовали на 1,2 миллиона рублей после аварии на арендованном авто

Штраф размером в 1,2 миллиона рублей пришел химчинану после аварии на машине, арендованной в каршеринговой компании «Делимобиль». К услугам крупной сети Шамиль Гитинов обратился, чтобы взять напрокат иномарку и добраться с работы до дома.

До конца маршрута мужчина не доехал буквально пяти километров. Немецкий автомобиль столкнулся с КамАЗом.

«Произошло ДТП, и я позвонил сотрудникам компании. Сказали, что по договору выйдет не больше 75 тысяч. Через неделю сообщили, что размер штрафа — один миллион триста тысяч, то есть выставили практически полную сумму нового автомобиля. Экспертизу проводили без меня, и с решением я не согласен», — сказал Шамиль Гитинов.

В каршеринговой компании уверяют, что в случае с этим водителем страховка была недействительна: у мужчины нашли штрафы за несоблюдение на дорогах скоростных режимов.

«Видимо, клиент считал что двойное превышение скорости до 143 км/ч на участке, где можно только 60, не является нарушением ни правил, ни договора», — сказала руководитель пресс-службы компании «Делимобиль» Алена Балакирева.

Все подробности — в сюжете «360».