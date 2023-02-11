Подмосковье 11 февраля 2023, 00:01 Химчанин вернулся из зоны СВО и сделал предложение своей девушке

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Осенью жителя Химок Даниила Казакова призвали в рамках частичной мобилизации. В феврале мужчина взял отпуск, приехал из зоны проведения СВО и предложил руку и сердце своей девушке.

Молодой человек решил сделать сюрприз и не стал сообщать о предстоящем визите домой. По прибытии в Химки он сразу же направился на работу любимой с цветами и кольцом.

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«Очень сложно выразить свои эмоции. Были слезы счастья от того, что любимый рядом, что он решился на такой важный шаг», — поделилась своими эмоциями невеста Казакова Ольга Гречкина.

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До мобилизации пара была в отношениях несколько лет.

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