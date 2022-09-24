Химчане высадили три тысячи саженцев в рамках акции «Наш лес» | 360°

Подмосковье 24 сентября 2022, 23:47 Поделиться Telegram

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Viber Химчане высадили три тысячи саженцев в рамках акции «Наш лес»

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24 сентября во всех микрорайонах Химок провели акцию «Наш лес. Посади свое дерево». Центральной площадкой акции стал новый сквер «Калейдоскоп» на улице Панфилова.

Несмотря на дождь, вместе с жителями Химок в рамках акции «Наш лес» деревья высаживали глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, депутат госдумы Ирина Роднина и руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

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«Мы проводим акцию „Наш лес“ уже много лет по инициативе нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Эта акция стала нашей доброй осенней традицией. Сегодня на 67 локациях во всех микрорайонах Химок мы высадим три тысячи саженцев. Ничего нас не остановит, никакая погода. Спасибо всем тем, кто неравнодушен и пришел вместе с нами посадить деревья», — обратился к участникам акции Дмитрий Волошин.

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В акции также приняли участие активные жители, волонтеры, представители крупных налоговых резидентов Химок, сотрудники администрации, депутаты и члены общественных организаций. Всего высадили более 2,6 тысячи кустарников и почти 800 деревьев. Теперь в городе станет больше сирени, лип, туй, кленов и кизильника.

Главной площадкой акции стала улица Панфилова в Новых Химках, здесь обустроили новый сквер «Калейдоскоп». В сквере высадили более 20 деревьев и почти 250 кустарников. Кроме того, в сквере установили калейдоскоп с панорамными видами Химок.

«Событие замечательное, оно стало у нас регулярным. Жители Химок уже привыкли, что мы высаживаем деревья. С каждым годом я проезжаю по улицам и сердце радуется- деревья подрастают. Вот на сегодняшнюю погоду может кто-то жалуется, но я как уже специалист по посадке деревьев думаю это к лучшему, много влаги, значит они хорошо будут приниматься. С 2008 года я регулярно принимаю участие в акции, уже, кажется, лес точно посадила», — рассказала Ирина Роднина.

Эколого-патриотическую акцию «Наш лес» проводят в Химках девять лет подряд по инициативе Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. В акции ежегодно принимают участие тысячи химчан.

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