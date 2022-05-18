Химчане смогут добраться до Москвы на пароходе

Запуск нового водного маршрута из Химок до Северного речного вокзала Москвы обсуждали на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

«Если у нас в городе есть водное сообщение — надо эту транспортную особенность использовать. Создавать новые маршруты, чтобы люди могли к станциям метро добираться альтернативным водным транспортом», — отметил Дмитрий Волошин.

В Химках 6 мая запустили водный маршрут до Москвы и обратно. На маршруте работает теплоход «850 лет Москве». За один рейс борт может перевозить 150 человек. Стоимость проезда в одну сторону — 150 рублей. От причала «Химки», расположенного на набережной по адресу улица Ватутина, вблизи дома 4, смогут добраться до Северного речного вокзала в столице всего за 30 минут. Интервал движения — 90 минут. Теплоход делает по восемь рейсов в каждую сторону ежедневно.

Кроме того, сейчас обсуждается открытие маршрута, который соединит в Химках берега канала имени Москвы.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос о создании временного причала на левом берегу, как это было в прошлом году. Надеюсь, что в течение мая мы сможем этот вопрос решить полностью», — рассказал заместитель главы администрации Родион Левочка.

Впервые в Химках был запущен водный маршрут, соединивший левый и правый берега канала имени Москвы, в прошлом году. Это позволило создать альтернативный способ передвижения между районами и частично разгрузить автодороги.

Еще для удобства жителей в 2021 году был также запущен маршрут из Химок в Москву, соединивший округ с открывшимся после длительного ремонта Северным речным вокзалом. В общей сложности за сезон навигации речным маршрутом Химки — Москва воспользовались более 40 тысяч пассажиров.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках с 2021 года реализуется проект «Доброфлот». Жители округа старшего поколения могли бесплатно посетить водную экскурсию на фирменном теплоходе. В этом году «Доброфлот» начал работу 11 мая.