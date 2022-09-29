Подмосковный Хатико. Волонтеры начали искать хозяина замеченной в военкомате Подольска собаки | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковный Хатико. Волонтеры начали искать хозяина замеченной в военкомате Подольска собаки Поиски хозяина замеченной в военкомате собаки начались в Подмосковье

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Жители Подольска дали прозвище Хатико собаке, замеченной в местном военкомате. Пес кого-то ждал, не шел ни к одному из людей, отказывался от еды и воды. В социальных сетях предположили, что овчарка тоскует по мобилизованному хозяину, семью которого теперь ищут волонтеры.

Собака попала на видео в одном из военкоматов Подольска. Ей попытались помочь, но пес не реагировал на людей и кого-то ждал.

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Ему дали кличку Марс, а в народе прозвали Хатико. Пса забрали кинологи, и сейчас он под наблюдением ветеринаров в одном из приютов.

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Там собаку обследовали. А пока она под защитой специалистов, волонтеры активно ищут хозяев овчарки. Если за месяц они не найдутся, псу подберут новую семью.

Волонтеры не теряют надежду отыскать настоящего хозяина. В случае, если сделать это не удастся, с новыми кандидатами проведут собеседование.

Если семья для Марса не найдется, другим вариантом станет проживание в центре реабилитации, но только если кто-то захочет взять опекунство над псом и обеспечивать его, заботиться.

Куда звонить?

Если Марс — ваша собака или вы знаете его хозяев, позвоните по телефону +7 (496) 752-77-03.

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