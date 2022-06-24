Сингулярность из стали и меди. Как создавался памятник академику Халатникову в Черноголовке

Уникальный арт-объект, посвященный выдающемуся физику, академику Исааку Халатникову, открыли в Черноголовке. Теперь посетители сквера, где стоит памятник, смогут увидеть искривление пространства-времени вблизи черной дыры. Звучит удивительно. О том, как стало возможно создание сингулярности из нержавеющей стали, меди и бетона, рассказал «360» автор объекта, художник-монументалист, скульптор Артемий Родионов.

На открытие памятника пришло огромное количество людей — это и местные жители, представители областного правительства, депутаты Госдумы, представители научного сообщества. Самое главное, по мнению Родионова, то, что объект не противоречит науке и математической формуле, которую Халатников в 1971 году вычленил в рамках решения уравнения Эйнштейна.

«Сказали, что это соответствует научному обоснованию этого явления. Исаак Халатников был уникальным ученым своего времени, наш выдающийся современник, ученик Ландау. Он был много лет директор Института теоретической физики в Черноголовке, и за ним стоит очень много открытий в теоретической физике. Одно из них носит имя сингулярность. Визуализация этого открытия и легла в основу этого памятника», — пояснил собеседник «360».

По словам Родионова, семья вдающегося ученого хотела увековечить его память, но при этом поставила уникальные условия, чтобы это был не традиционный фигуративный портрет, а абстрактный памятник. Задача была нетривиальная с художественной и творческой точки зрения.

«Когда мы стали работать над проектом, мы поняли, что самым ярким открытием может стать визуализация вот этой сингулярности. Дальше уже было глубокое научное обоснование, что такое черное дыра, горизонт событий. Это очень интересно, и поэтому те люди, которые даже не знают, что это, но видят памятник, они так или иначе ставят перед собой задачу — что я здесь вижу, может быть, стоит изучить этот раздел физики. То есть в этом еще такая миссия памятника — повышать образовательный уровень горожан», — добавил скульптор.

Родионов признался, что, конечно, работать над тем, чтобы визуализировать то, что обычные люди никогда не увидят и не узнают, было непросто. Но дело в том, что математики и физики пытаются заглянуть за горизонт познания и представить фундаментальные вещи, которые касаются рождения Вселенной, соседних галактик.

Это была попытка перевести цифру или понятие в пластический образ. Сделать наглядным то, что невозможно представить. На стыке невозможно и рождается острый визуальный образ сочетания двух стихий, когда окружность переходит в прямые ломаные линии, когда нержавеющая сталь переходит в медь. Попытка передать такими образами математическую формулу Артемий Родионов.

В этом, как подчеркнул создатель памятника, и была сложность изобразить то, что никогда никто не видел. Путь создания был сложный. Нужно было выбрать из всего наследия какое-то основное открытие. Потому что работ у Халатникова было много. Когда выбор был сделан, нужно было визуализировать явление так, чтобы это не противоречило математическим функциям и формулам.

Плюс нужно было найти пластический язык, нужный масштаб, чтобы это было соразмерно скверу. Это требовало много времени. Была сделана масса эскизов, были опыты, эксперименты с натурными макетами.

«Большой проект. Ушло почти два года. Сверху воронка выполнена из нержавеющей стали, в точке сингулярности она встречается с медью, потом идет медная конструкция и все опирается на бетонный постамент», — объяснил Родионов.

Скульптор отметил, что раньше не имел отношения к науке, но это был удивительный опыт. По его мнению, силовое поле людей науки очень благодатно, в том числе и для людей искусства, что в итоге позволят рождать симбиоз науки и искусства.