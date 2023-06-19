Подмосковье 19 июня 2023, 12:23 Количество жалоб по вопросам ЖКХ в Подмосковье снизилось на 15% с начала месяца Госжилинспекция Московской области / Госжилинспекция Московской области

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Около 5,1 тысячи заявок от жителей Подмосковья поступили в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) по вопросам ЖКХ. По словам главы региональной Госжилинспекции Ольги Фединой, количество обращений по сравнению с периодом с 5 по 11 июня снизилось на 15%.

Наибольший спад жалоб горожан отметили в Рузе, Долгопрудном, Власихе, Ленинском и Фрязине. Жители городских округов Молодежный и Восход за минувшую неделю не прислали ни одного обращения.

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Среди популярных тем запросов граждан остаются вопросы по уборке и ремонту запирающих устройств на дверях подъездов и налаживание лифтового оборудования. Под руководством инспекторов более 3,6 тысяч заявок были удовлетворены.

«Решение наиболее проблемных вопросов — приоритет в нашей работе. Заявки жителей регулярно и подробно анализируем совместно с представителями администраций и муниципальных ЦУРов», — отметила руководитель региональной Госжилинспекции.

Управляющая компания обязана взять заявку в работу в течение 24 часов с момента обращения. Направить запрос в ЕДС МО можно на сайте организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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