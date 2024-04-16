Подмосковье 16 апреля 2024, 13:38 Кофейные стаканы от Гжельского завода признали лучшим сувениром Золотого кольца Министерство культуры и туризма Московской области

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Финал конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» прошел во Владимире. Гжельский фарфоровый завод представил специально разработанную серию кофейных стаканчиков с достопримечательностями городов, за которую получил Гран-при.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что Гран-при присудили в номинации «Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца». На стаканчиках от Гжельского завода — узнаваемые места Владимира и Углича.

Министерство культуры и туризма Московской области

Работы оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители Ярославля, Костромы, Владимира, Суздаля и Сергиева Посада. Их признание дает право разместить наклейку «Рекомендовано Союзом городов Золотого кольца» на изделиях завода.

Гжельский фарфоровый завод является передовым предприятием по реализации традиционного гжельского фарфора с ручной росписью. Каждое изделие носит фирменное клеймо и личную подпись художника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там же можно найти экскурсии на Гжельский завод и другие предприятия народных художественных промыслов региона.

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