Гжельский фарфор представили на пасхальной выставке в Кусково

Изделия гжельского фарфора представлены на выставке «Пасхальный сюжет» в московской усадьбе Кусково. Мероприятие приурочено к празднику Светлого Христова Воскресения, который в этом году празднуют 24 апреля.

На выставке представлены изделия 19 и 20 веков русских фарфоровых и стекольных заводов из собрания Музея керамики.

Среди экспонатов — мелкая пластика, пасхальные яйца, предметы сервировки стола. Многие изделия представлены впервые.

Помимо изделий гжельского фарфора на выставке можно увидеть произведения современных авторов, представляющих тульскую игрушку и семикаракорскую керамику. Выставка будет работать до 22 мая.

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