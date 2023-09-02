Подмосковье 02 сентября 2023, 09:00 ГУСТ сообщил о новых вакансиях в коммунальных службах Подмосковья РИА «Новости»

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Главное управление содержания территорий Московской области предложило жителям Подмосковья внести свою лепту в сохранение порядка на улицах региона, пополнив ряды коммунальных служб. Актуальные вакансии ведомство будет публиковать каждые две недели в Telegram-канале.

Как рассказала глава ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова, уже сейчас можно ознакомиться с вакансиями в Балашихе и Богородском округе.

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«Требуются специалисты комплексной уборки, плотники, слесари, водители, трактористы. Все вакансии мы публикуем со стартовой заработной платой, контактами для обратной связи. Надеемся, что такой формат поможет МБУ городских округов обрести мастеров на все руки, а соискателям — работу в удовольствие», — отметила глава ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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