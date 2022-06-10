ГУСТ проверил содержание стел в Подмосковье ко Дню России

Уже совсем скоро, 12 июня, будет отмечаться день России. В преддверии праздника в Подмосковье проверили, как содержатся визитные карточки городов — стелы на въездах. Их очистили от пыли и грязи, привели в порядок прилегающие территории, клумбы и газоны.

«В Наро-Фоминском округе на въездных стелах осуществили замену герба. В Чехове к празднику хорошо подготовились и провели работы по восстановлению бордюра прилегающей территории. Также в Орехово-Зуевском выполнили ремонт и покраску бортового камня», — сказала руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Элементы стел очистили от грязи, а в отдельных случаях и от ржавчины. Кроме того, привели в порядок зеленые насаждения и клумбы, скосили лишнюю траву на газонах. В некоторых районах потребовалось частично заменить плитку и восстановить элементы подсветки, а также отремонтировать постаменты.

Ранее стало известно, что в Подмосковье есть не только памятные, но и спортивные стелы. Первую в Подмосковье стелу от бегового клуба Adidas Runners установили в Центральном городском парке Реутова. Внутри стелы располагается кулер с питьевой водой, необходимый для тренировок инвентарь, в помещении можно оставить верхнюю одежду на время занятий.