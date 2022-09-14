ГУСТ проверил подготовку к зиме 140 коммунальных предприятий Подмосковья | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber ГУСТ проверил подготовку к зиме 140 коммунальных предприятий Подмосковья

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Главное управление содержания территорий передало информацию во все бюджетные и казенные учреждения Подмосковья о том, что начинаются проверки готовности к зимнему периоду. Команда ГУСТ будет проверять укомплектованность инвентарем, то, в каком состоянии находится снегоуборочная техника. 140 предприятий коммунальной сферы уже прошли проверку ГУСТ по зимнему акту. Им выдали рекомендации, по которым нужно будет устранять замечания.

«Первые итоги инспекции показали, что всем городским округам Подмосковья необходимо устранить многие замечания, для того, чтобы зимний период прошел без последствий. При этом, городские округа Орехово-Зуевский, Люберцы, Талдом, Шатурский и Королев показывают высокий процент готовности — более 80%. У всех будет время для работы над ошибками и исправление всех недоработок до 10 октября», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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К этой дате в Подмосковье будет проводиться контрольная проверка, и в следующий раз коммунальные предприятия должны быть готовы на все сто процентов. Как добавила Светлана Аипова, акты готовности к зиме будут выдаваться инспекторами ГУСТ только после того, как будет выявлено полное соответствие всем установленным правилам.

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Как рассказали в ГУСТ, главными замечаниями стали недостаточное количество противогололедных материалов, нехватка уборочного инвентаря и повышение штатной численности.

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