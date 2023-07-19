Подмосковье 19 июля 2023, 14:31 ГУСТ проконтролирует устранение подтоплений в Подмосковье после непогоды ГУСТ

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Главное управление содержания территорий в Подмосковье следит за работой коммунальных служб городских округов после непогоды. Руководитель ГУСТ Светлана Аипова заявила, что инспекторы заранее поставили задачи предприятиям в системе СКПДИ.

По ее словам, коммунальщикам поручили проверить ливневые канализации и состояние деревьев, чтобы максимально избежать последствий стихии.

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Аипова подчеркнула, что после дождей и сильного ветра в Московской области зафиксировали падение 19 деревьев в десяти округах.

«Инспекторский состав ГУСТ уже направлен на данные локации, чтобы проконтролировать удаление деревьев и вывоз порубочных остатков», — заключила Аипова.

Кроме того, утром 19 июля также обнаружили 85 подтоплений, десять из которых — в Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ликвидации подтопления в Павшинской пойме в Красногорске.

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