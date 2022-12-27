Подмосковье 27 декабря 2022, 09:54 Фиксацию нарушений чистоты и порядка в Подмосковье упростят в 2023 году

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Сотрудники Главного управления содержания территорий приняли участие в обучающем семинаре по вопросам внедрения искусственного интеллекта. Глава ведомства Светлана Аипова заявила, что в следующем году с его помощью камеры будут в упрощенном порядке фиксировать нарушения чистоты и порядка на улицах.

По словам Светланы Аиповой, искусственный интеллект позволяет обрабатывать больше процессов и повышать их скорость. Так, этой осенью в регионе заработали шесть умных автомобилей, оснащенных камерами, которые фиксируют нарушения на территориях.

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«В следующем году совместно с министерством государственного управления создаем проект, в котором камерам „Безопасного региона“ добавят возможность фиксировать нарушения в содержании территорий в упрощенном порядке, что поможет оперативнее устранять выявленные дефекты или привлекать к ответственности недобросовестные юридические лица», — добавила она.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Об этом он сказал на заседании Высшего совета.