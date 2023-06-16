Подмосковье 16 июня 2023, 12:33 ГУСТ презентовал на ПМЭФ умные машины для поиска недочетов в уборке Подмосковья ГУСТ

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Команда Главного управления содержания территорий представила на полях ПМЭФ-2023 умный автомобиль, который фиксирует дефекты в содержании территорий в Московской области. Изобретение можно найти на стенде Подмосковья.

Разработка работает в регионе с сентября прошлого года. Аппарат полностью российский.

«Сегодня можно смело сказать, что система эффективна. Скорость инспектирования увеличилась в пять раз, таким образом, мы охватываем больше пространств. Благодаря ИИ было выявлено более 45 тысяч нарушений, а также интеграция с нашим мобильным приложением АИС МДП на платформе СКПДИ позволила применять штрафную упрощенную систему: вынесено 488 постановлений на сумму более 13 миллионов рублей», — сообщила глава управления в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье сохранило место в топ-3 регионов России по инвестиционному климату. Национальный рейтинг озвучили на полях ПМЭФ.

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