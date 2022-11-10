Подмосковье 10 ноября 2022, 19:21 ГУСТ представило новые методы контроля за вывозом мусора

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Главное управление содержания территорий Подмосковья представило новые принципы работы МЦУР по контролю за своевременным вывозом навалов мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На мероприятии представили проблемные направления, пути решения и новый подход к контролю в сфере обращения с ТКО.

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«Муниципалитетам необходимо в кратчайшие сроки перестроить работу коммунальных служб и регионального оператора в сфере обращения с отходами. Для этого разработан новый алгоритм действия сотрудников МЦУР по работе с чат-ботом ТКО и мобильным приложением „RM контейнерная площадка“: в течение трех дней необходимо назначить ответственного представителя от муниципалитета, который будет контролировать и направлять заявки региональным операторам для работы», — рассказал замруководителя ГУ содержания территорий Никита Анашкин.

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Он уточнил, что контролировать направление заявок в чат-бот будут в МинЖКХ Подмосковья и ГУСТ.

«Мониторинг состояния контейнерных площадок должен проводиться на ежедневной основе, обязанность МЦУР — контролировать каждый объект до и после вывоза отходов», — добавил Никита Анашкин.

Представители региональных операторов теперь будут отчитываться в новом формате: фотографии устранения навалов мусора должны быть обзорными и четкими, сделанными с разных ракурсов и подтверждать выполнение работ в полном объеме.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский доложил губернатору Андрею Воробьеву об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту.