Подмосковье 01 февраля 2023, 22:46 ГУСТ поручил удалить опасные элементы на детских площадках в Котельниках

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Команда Главного управления содержания территорий провела выездную инспекцию в Котельниках. Представители ГУСТ выявили ряд недочетов, их необходимо устранить в течение 10 дней, рассказали в пресс-службе ведомства.

«С коллегами прошлись по дворовым территориям микрорайона Южный — ответственной организации необходимо очистить дворы от наледи и устранить ледяную колею. Также отметили, что на некоторых детских игровых площадках есть травмоопасные элементы. Здесь может быть два пути решения — отремонтировать или удалить их, но там, где находятся дети, все должно быть в нормативном состоянии», — сказал заместитель руководителя ГУСТ Александр Боровков.

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Коммунальщикам на исправление всех замечаний дается 10 дней, после чего инспекторы ГУСТ приедут в округ с повторной проверкой, напомнили в ведомстве.

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