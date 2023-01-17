Подмосковье 17 января 2023, 17:27 ГУСТ помог решить более 6 тысяч вопросов жителей Подмосковья на портале «Добродел» с 1 января

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Команда Главного управления содержания территорий Подмосковья помогла решить более шести тысяч вопросов жителей, оставленных на портале «Добродел». Большинство из них касались гололеда и уборки снега, сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

«В течение первой половины января жители больше всего обращали внимание на гололед и отсутствие своевременного вывоза снега — 4033 замечания. Больше всего обращений поступило из городских округов Балашиха — 528, Красногорск — 456, Подольск — 436, Солнечногорск — 301, Домодедово — 177, Королев — 170, Лобня — 195, Лосино-Петровский — 69, Котельники — 68», — сказала Светлана Аипова.

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Министр уточнила, что все замечания оперативно отрабатываются совместно с коммунальными службами, после чего о проделанной работе отчитываются, обязательно прикрепляя фотографии.

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В период с 1 по 17 января 2022 года количество обращений по вопросам содержания территорий на портале «Добродел» снизилось на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавила Аипова.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что камеры распознавания лиц в два раза снизили число нарушений на ж/д станциях в Подмосковье.

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