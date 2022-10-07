ГУСТ Подмосковья разработает новую практику оценки благоустройства | 360°

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Знаменитости
07 октября 2022, 20:43
Прилепин назвал Макаревича глупым, много на себя берущим стариком
Подмосковье
07 октября 2022, 20:38
Спортивную площадку на улице Ленина отремонтировали в Реутове
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Транспорт
07 октября 2022, 19:51
ПДД для электросамокатов. Новые правила помогут избежать несчастных случаев
Здоровье
07 октября 2022, 19:49
Росстат прекратил публикацию данных по смертности от COVID
Подмосковье
07 октября 2022, 19:38
Цифровые решения в торговле Подмосковья показали на всероссийской выставке «Золотая осень»
Интересное
07 октября 2022, 19:20
Самый дорогой бриллиант в мире ушел с молотка
Подмосковье
07 октября 2022, 19:16
Лесопитомник Ивантеевки передал Федерации художественной гимнастики помещение в аренду
Мир
07 октября 2022, 19:15
Бросивший семью ради беженки с Украины британец смог увидеться с детьми
Происшествия
07 октября 2022, 19:15
Завершилось расследование по делу казанского стрелка Галявиева