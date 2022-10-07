ГУСТ Подмосковья разработает новую практику оценки благоустройства | 360°

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ГУСТ Подмосковья разработает новую практику оценки благоустройства

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В ГУСТ Подмосковья состоялся семинар по вопросам деятельности административных комиссий в связи с изменениями в законодательстве. В том числе рассматривались вопросы проведения контроля того, как благоустраиваются городские округа региона, в каком порядке ведется сотрудничество с должностными лицами, как граждане привлекаются к административной ответственности, как финансируется работа административных комиссий и другое.

«Стратегия Главного управления содержания территорий строится вокруг профилактики нарушений, но это не означает, что нарушители не будут получать штрафы за ненадлежащее содержание территорий», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Заместитель руководителя ГУСТ Сергей Гирко провел семинар для участников административных комиссий, где рассказал не только об изменениях в работе и законе, но и помог разобрать конкретные случаи правонарушений. Он рассказал, что сейчас ГУСТ занимается разработкой новой практики, а также подготовкой методических рекомендаций для работы административных комиссий.

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В ГУСТ еще раз напомнили, что именно касается полномочий АК, рассказали подробности о законах и нововведениях, уточнили сроки составления протоколов о правонарушениях, а также помогли разобраться в спорных ситуациях.

Заместитель руководителя и специалисты правового управления ГУСТ напомнили, что входит в полномочия АК, тонкости закона и нововведения, сроки составления протоколов о нарушении, а также помогли разобраться в спорных ситуациях. Несколько вопросов об осуществлении деятельности комиссий были взяты на дополнительную проработку специалистами.

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