Подмосковье 16 сентября 2023, 20:08 ГУСТ Подмосковья присоединился к проекту автоматической модерации сообщений на портале «Добродел» ГУСТ

Читать 360tv в

На платформе «Добродел» запустили пилотный проект автоматической модерации сообщений, где искусственный интеллект выбирает категории на основе текста и приложенных фотографий. К программе присоединилось Главное управление содержания территорий Московской области.

«Нейросеть не только определит, в чем задача, но и отправит сообщение в ЕЦУР и СКПДИ, где также автоматически произойдет распределение на исполнителя. Нововведение работает 24/7, модерирует сообщения даже ночью, а первый день работы показал, что ошибок в распределении данных нет», — отметила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Также она подчеркнула, что на сегодняшний день ИИ-модератора обучили на несколько категорий в содержании территорий: очистка от загрязнений, покос травы, проведение ямочного ремонта, детской или спортивной площадки и другие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».