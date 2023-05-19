19 мая 2023, 01:30
ГУСТ Подмосковья предложили пересмотреть расходы на секретарей административных комиссий
Главное управление содержания территорий предложило пересмотреть расчеты денежного содержания ответственных секретарей административных комиссий городских округов. Депутаты Московской областной думы приняли поправки.
Изменения внесли в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий в Московской области».
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«Муниципальные образования неоднократно обращались в ГУСТ по вопросу увеличения денежного содержания. Данные изменения благоприятно отразятся на деятельности административных комиссий, в том числе в части снижения уровня текучести кадров», — рассказал заместитель главного государственного административно-технического инспектора Московской области Сергей Гирко.
Изменения рассмотрел комитет по строительной политике, энергетике и ЖКХ Мособлдумы. Парламентарии приняли закон в трех чтениях. Его направили на подписание губернатору региона Андрею Воробьеву.
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Мособлдума
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