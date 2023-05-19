Подмосковье 19 мая 2023, 01:30 ГУСТ Подмосковья предложили пересмотреть расходы на секретарей административных комиссий С. Г. Гирко / Пресс-служба МосОблДумы

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Главное управление содержания территорий предложило пересмотреть расчеты денежного содержания ответственных секретарей административных комиссий городских округов. Депутаты Московской областной думы приняли поправки.

Изменения внесли в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий в Московской области».

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«Муниципальные образования неоднократно обращались в ГУСТ по вопросу увеличения денежного содержания. Данные изменения благоприятно отразятся на деятельности административных комиссий, в том числе в части снижения уровня текучести кадров», — рассказал заместитель главного государственного административно-технического инспектора Московской области Сергей Гирко.

Изменения рассмотрел комитет по строительной политике, энергетике и ЖКХ Мособлдумы. Парламентарии приняли закон в трех чтениях. Его направили на подписание губернатору региона Андрею Воробьеву.

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