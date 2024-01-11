Подмосковье 11 января 2024, 18:46 ГУСТ Подмосковья подготовил более 420 ответов для жителей с начала года ГУСТ Московской области

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ГУСТ Московской области ежедневно мониторит обращения граждан. Вопросы жителей приходят в соцсети ведомства, на портал «Добродел», в письменном виде, а также через официальный сайт управления.

С начала года команда ГУСТ сформировала 422 официальных ответа на вопросы граждан.

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«Основная тематика писем носит зимний характер: некачественная уборка снега, складирование его на газонах, а также вопросы благоустройства территорий, ненадлежащее содержание контейнерных площадок и детских игровых территорий», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, представители ведомства регулярно анализируют обращения. Это позволяет оценить, в каком округе есть точечные проблемы, а где нужно комплексно пересматривать подход к содержанию территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что после коммунальной аварии тепло в образовательные организации Климовска вернется в течение пяти дней.

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