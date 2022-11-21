Подмосковье 21 ноября 2022, 20:20 ГУСТ Подмосковья отказалось от закупки бумаги в 2022 году пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья

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Главное управление содержания территорий Подмосковья в текущем году не стало производить закупку бумаги. Ведомство таким образом сэкономило около четырех миллионов листов бумаги, сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Министр добавила, что в ГУСТ применяют электронный документооборот, большую часть задач удалось перевести в «цифру».

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«В текущем году Главное управление содержания территорий не производило закупку бумаги. Для части задач мы использовали старые остатки бумаги, но смогли большую часть задач перевести в „цифру“, и новая закупка не понадобилась, что существенно сократило бумажные расходы: в прошлом году для работы было закуплено восемь тысяч пачек бумажного носителя. Существенный объем в этом году не понадобился, и мы смогли отказаться от 200 тысяч килограммов бумаги», — сказала Светлана Аипова.

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Министр отметила, что «цифру» используют в работе ГУСТ максимально — для инспекций применяются нейросетевые камеры и камеры «Безопасный регион», обращения жителей изучают в соцсетях и в специализированных приложениях.

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