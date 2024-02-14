14 февраля 2024, 19:01
ГУСТ Подмосковья назвал сумму штрафов за незаконную перевозку стройотходов с начала февраля
ГУСТ Подмосковья напоминает, что для транспортировки строительных отходов необходимо при себе иметь специальный документ — талон. Он подтверждает соответствие груза всем необходимым требованиям и нормам.
Только в феврале умные камеры ГУСТ зафиксировали 11 нарушений на общую сумму штрафов в 330 тысяч рублей. Большинство нарушителей обнаружили на дорогах Балашихи. Также без талонов транспортировку стройотходов осуществляли в Одинцове, Павловском Посаде и Рузе.
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Чтобы получить специальное разрешение, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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