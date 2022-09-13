ГУСТ Подмосковья начало использовать в работе искусственный интеллект | 360°

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ГУСТ Подмосковья начало использовать в работе искусственный интеллект

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Команда Главного управления содержания территорий Подмосковья задействует искусственный интеллект в своей работе. Инспекторам ГУСТ вручили 24 новых автомобиля, шесть из них оборудованы умными камерами. Они будут патрулировать Красногорск, Одинцово, Мытищи, Химки, Балашиху и Ленинский округ в пилотном режиме.

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Умные камеры, установленные на автомобили, будут автоматически фиксировать нарушения в компетенции ГУСТ. Мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики контроля в реальном времени проводит оценку видеопотока с камер, определяет объекты и производит анализ прямо на борту, рассказали представители ГУ содержания территорий.

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Такой формат мониторинга увеличит количество инспектируемых территорий за день, оптимизирует время и позволит уменьшить влияние человеческого фактора на работу.

Интеллектуальную систему распознавания нарушений уже успешно тестировали в апреле этого года, отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье.

Одинцово

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