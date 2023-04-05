Подмосковье 05 апреля 2023, 17:38 ГУСТ оценил качество содержания общественных территорий в Дзержинском округе на 60% АДМ Дзержинский

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Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова провела выездную инспекцию в Дзержинском. По ее словам, на данный момент оценка содержания территорий округа составляет шесть баллов из десяти.

«Традиционно на выездных инспекциях мы осматриваем дворовые территории, однако, сегодня уделили внимание именно общественным: с наступлением теплой погоды они становятся все более популярными у жителей. В частности, с коллегами осмотрели скверы памятника Дзержинскому, святителя Николая и Победы», — отметила Аипова.

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Она подчеркнула, что покрытие тротуаров в целом чистое, однако, вдоль бордюров почти везде есть намывы песка. Коммунальным службам округа напомнили о необходимости проводить работы комплексно, а также поручили в кратчайшие сроки убрать мусор с газонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 130 гектаров лесопарка в Химках благоустроят в 2023 году с минимальным вмешательством в природу.

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