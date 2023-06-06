Подмосковье 06 июня 2023, 22:32 Подмосковным водителям напомнили о запрете парковки на детских площадках Пример парковки на ДИП / ГУСТ

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Представители Главного управления содержания территорий по Московской области напомнили о запрете парковки транспортных средств на газонах детских площадок. Сообщить о нарушителях жители могут в разделе «Народный инспектор» на портале «Добродел».

По словам главы надзорного ведомства в ранге министра Светланы Аиповой, с наступлением летних каникул дети стали больше времени проводить на уличных игровых зонах. В период с 1 мая по 6 июня неравнодушные граждане зафиксировали 24 случая парковки автомобилей на детских площадках.

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«Водителям стоит помнить, что дети, увлеченные игрой, порой не думают о сохранности чужого имущества, тем более если находятся в местах предназначенных для этого, следовательно, такое парковочное место можно покинуть с вмятинами, царапинами или с повреждениями стеклянных элементов авто», — отметила руководитель ГУСТ.

Также Аипова добавила, что в соответствии с действующим законодательством за нарушения правил парковки предусмотрены штрафы: до пяти тысяч рублей физическим лицам, 50 — должностным и до 100 тысяч рублей юридическим лицам.

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