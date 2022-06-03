ГУСТ начал проверку дворов Подмосковья после генеральной уборки

Сотрудники Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области (МО) проверяют состояние дворов и общественных территорий Подмосковья после генеральной уборки. Об этом сообщили представители ведомства.

Проверку ведут по чек-листу, который помогает оценить результаты «Месяца чистоты и благоустройства». Руководитель ГУСТ МО Светлана Аипова сказала, что она лично принимает объекты в некоторых городах Подмосковья.

Чек-листу состоит из разных типов объектов. Среди них — дворовые территории, общественные пространства и внутриквартальные проезды. На данный момент в Подмосковье насчитывается 18977 таких объектов. Их проверят на соответствие нормам регионального законодательства.

«Каждый объект благоустройства, будь то двор или общественная территория, принимается только в присутствии инспекторов ГУСТ, а некоторые из городов я посещаю с инспекцией лично. На сегодняшний день наши сотрудники проверили более девяти тысяч объектов в 59 городских округах региона», — рассказала глава ведомства.

Всего сотрудники ГУСТ МО приняли более четырех тысяч объектов. Остальные отправили на доработку. После внесения правок их вновь проверят. Аипова отметила, что ведомство надеется на быстрое устранение нарушений.

Лучшие результаты показали округа Восход, Черноголовка, Реутов, Лобня и Королев. В этих округах уборка почти завершена. С худшей стороны можно отметить Жуковский, Лотошино, Дзержинский и Волоколамский, где выполнено менее 50% плановых работ.

В рамках «Месяца чистоты и благоустройства» отмыли и покрасили детские площадки с применением техники. Ручной труд использовали для уборки мусора и проработки газона. Также в рамках программы вручную кронировали аварийные и сухостойные деревья и нависающие ветви кустарников, мешающих движению машин и пешеходов.

Кроме того, дворы и подобные территории Подмосковья освободили от ненужных ограждений и неэкологичных сооружений вроде клумб и скульптур из отработанных покрышек. Также в рамках «Месяца чистоты и благоустройства» в Подмосковье обновили информационные стенды, отремонтировали ограждения КП и провели там уборку.