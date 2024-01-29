Подмосковье 29 января 2024, 17:51 Управляющим компаниям Подмосковья напомнили об обязанности бороться с насекомыми и грызунами ГУСТ МО

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Вопрос ликвидации грызунов и насекомых в МКД остается одним из главных для управляющих компаний. Об этом напомнили в ГУСТ Подмосковья. Если заражено общедомовое имущество, УК обязаны вызывать специалистов и проводить профессиональную дезинсекцию.

С начала года от жителей Подмосковья поступило уже 90 заявок на ликвидацию грызунов и насекомых в подъезде. Больше всего обращений пришло от жителей Люберец, Балашихи, Одинцова и Химок.

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Периодичность проведения дезинсекции в многоквартирных домах установлена законом. Раз в месяц нужно проводить обследования мест общего пользования, а также внеплановые обработки при обнаружении насекомых.

Если в МКД завелись грызуны или насекомые (речь о местах общего пользования), необходимо обратиться в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Заявку обязаны взять в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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