Коммунальщики в Люберцах подтвердили готовность к зиме | 360°

Все новости

Подмосковье

06 октября 2022, 17:09

Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал об отмене проверок бизнеса в 2023 году

Эксклюзив

06 октября 2022, 17:08

«Как я сыну в глаза посмотрю?» Житель Подмосковья — о целях мобилизации

Реклама

Подмосковье

06 октября 2022, 16:52

Хоспис в Домодедове откроет новые места в здании усадьбы Пржевальского

Общество

06 октября 2022, 16:50

Роскомнадзор заблокировал сайт экс-сотрудников «Эха Москвы»

Подмосковье

06 октября 2022, 16:49

Больницы в Щелкове и Лосино-Петровском получили новые аппараты ЭКГ

Подмосковье

06 октября 2022, 16:44

Службу поддержки семей с детьми-инвалидами создадут в МГОУ

Важное

06 октября 2022, 16:43

Российские ПВО сбили пять ракет HIMARS при попытке ВСУ обстрелять Антоновский мост в Херсоне

Подмосковье

06 октября 2022, 16:38

Учебную эвакуацию с кинологами провели в суде Солнечногорска

Общество

06 октября 2022, 16:37

Число умных гаджетов в квартирах москвичей выросло до десяти

Подмосковье

06 октября 2022, 15:50

Коммунальщики в Люберцах подтвердили готовность к зиме

Читать 360tv в

Проверки на готовность коммунальных предприятий к зиме продолжаются в Подмосковье. На этот раз сотрудники Главного управления содержания территорий побывали в Люберцах, где ранее были выявлены некоторые недочеты по количеству инвентаря.

«После первого этапа проверки Люберцы были готовы на 91% — здесь не хватало нужного количества инвентаря и расходных материалов. Второй этап проверки показал, что недостающие средства были приобретены. Также здесь были размещены документы для закупки зимних компонентов», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Коммунальщики Люберец ответственно подошли к приближающимся минусовым температурам. Теперь округ готов к снегу.

Реклама

Второй этап проверочных работ продлится в Подмосковье до 7 октября. «Зимние инспекции» пройдут в каждом городском округе без исключений.

Коммунальные компании Подмосковья активно закупают оборудование и инвентарь для уборки снега. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подготовка к зиме — это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. Итоги подготовки многоквартирных домов к холодам стали центральной темой обсуждения на серии муниципальных форумов «Управдом».

Люберцы

ЖКХ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама