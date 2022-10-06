Коммунальщики в Люберцах подтвердили готовность к зиме | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

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Viber Коммунальщики в Люберцах подтвердили готовность к зиме

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Проверки на готовность коммунальных предприятий к зиме продолжаются в Подмосковье. На этот раз сотрудники Главного управления содержания территорий побывали в Люберцах, где ранее были выявлены некоторые недочеты по количеству инвентаря.

«После первого этапа проверки Люберцы были готовы на 91% — здесь не хватало нужного количества инвентаря и расходных материалов. Второй этап проверки показал, что недостающие средства были приобретены. Также здесь были размещены документы для закупки зимних компонентов», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Коммунальщики Люберец ответственно подошли к приближающимся минусовым температурам. Теперь округ готов к снегу.

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Второй этап проверочных работ продлится в Подмосковье до 7 октября. «Зимние инспекции» пройдут в каждом городском округе без исключений.

Коммунальные компании Подмосковья активно закупают оборудование и инвентарь для уборки снега. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подготовка к зиме — это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. Итоги подготовки многоквартирных домов к холодам стали центральной темой обсуждения на серии муниципальных форумов «Управдом».

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