Коммунальщики из Котельников показали высокую готовность к зиме | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 09:38 Поделиться Telegram

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Viber Коммунальщики из Котельников показали высокую готовность к зиме

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Проверки на готовность коммунальных предприятий к зиме продолжаются в Подмосковье. Сотрудники Главного управления содержания территорий вновь побывали в Котельниках, где ранее были отмечены недочеты, которые требовалось устранить.

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«На данный момент городской округ набирает темп подготовки к снегопадам и холодам: техника и штат готовы к работе. Осталось закупить достаточное количество противогололедных средств и расходных материалов, чтобы не испытывать нехватки в горячий сезон», — отметил заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Евгений Ненашев.

Второй этап проверочных работ продлится в Подмосковье до 7 октября. «Зимние инспекции» пройдут в каждом городском округе без исключений.

Коммунальные компании Подмосковья активно закупают оборудование и инвентарь для уборки снега. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подготовка к зиме — это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. Итоги подготовки многоквартирных домов к холодам стали центральной темой обсуждения на серии муниципальных форумов «Управдом».

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