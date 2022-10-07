Коммунальщики из Котельников показали высокую готовность к зиме | 360°

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Коммунальщики из Котельников показали высокую готовность к зиме

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Проверки на готовность коммунальных предприятий к зиме продолжаются в Подмосковье. Сотрудники Главного управления содержания территорий вновь побывали в Котельниках, где ранее были отмечены недочеты, которые требовалось устранить.

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«На данный момент городской округ набирает темп подготовки к снегопадам и холодам: техника и штат готовы к работе. Осталось закупить достаточное количество противогололедных средств и расходных материалов, чтобы не испытывать нехватки в горячий сезон», — отметил заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Евгений Ненашев.

Второй этап проверочных работ продлится в Подмосковье до 7 октября. «Зимние инспекции» пройдут в каждом городском округе без исключений.

Коммунальные компании Подмосковья активно закупают оборудование и инвентарь для уборки снега. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подготовка к зиме — это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. Итоги подготовки многоквартирных домов к холодам стали центральной темой обсуждения на серии муниципальных форумов «Управдом».

ЖКХ

Котельники

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