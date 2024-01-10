Подмосковье 10 января 2024, 21:04 ГУСТ: коммунальные службы Подмосковья провели уборку после снегопада Главное управление содержания территорий Московской области

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Коммунальные службы Подмосковья провели масштабную уборку улиц после снегопада. В работах, которые начались ранним утром, участвовали свыше девяти тысяч специалистов, сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

План уборки территорий скорректировали из-за меняющихся погодных условий. Сначала специалисты промели тротуары и дорожки вдоль домов, для чего использовались трактора и минипогрузчики. Затем состоялась обработка улиц против гололеда, которая должна предотвратить последствия резкого перехода к плюсовой температуре в ночное время.

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Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что задания для коммунальных служб на следующий день уже сформированы: специалисты Подмосковья готовы к смене температуры 11 января. Инспекторский состав пообещал держать ситуацию под контролем, чтобы избежать образования сугробов и наледи.

С раннего утра бороться с последствиями вчерашней метели вышли коммунальщики Солнечногорска. Приоритет отдавался объектам соцсферы и адресной обработке обращений жителей.