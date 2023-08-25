Подмосковье 25 августа 2023, 02:00 ГУСТ будет контролировать покос травы в округах Подмосковья до октября ГУСТ МО

Читать 360tv в

ГУСТ будет контролировать покос травы в округах Московской области. Об этом рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова во время еженедельного штаба.

По ее словам, динамика по-прежнему отсутствует во Фрязине, Дмитровском, Коломне, Жуковском, Павловском Посаде. При этом ситуация исправилась в Молодежном, Мытищах, Зарайска. С этой задачей справляются коммунальщики в Реутове, Котельниках, Дзержинском, Раменском и Электрогорске.

Реклама

«На прошлой неделе Лотошино, Люберцы и Чехов не выполнили поручение по обеспечению динамики снижения количества нарушений. В этот раз мы дополнительно отметили отстающие по этой части муниципалитеты, это: Орехово-Зуево, Щелково, Домодедово, Лотошино, Можайский, Богородский», — озвучила Аипова.

Также на штабе обсудили поставку соли для обработки гололеда зимой. Заявки не подали Волоколамск и Красногорск. Недостаточный объем заявили в Кашире, Можайске и Шаховской.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».