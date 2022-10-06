Коммунальщикам Богородского округа дали два дня на завершение подготовки к зиме | 360°

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Коммунальщикам Богородского округа дали два дня на завершение подготовки к зиме

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Проверки на готовность коммунальных предприятий к зиме продолжаются в Подмосковье. Сотрудники Главного управления содержания территорий вновь побывали в Богородском округе, где ранее были выявлены серьезные недочеты по количеству техники и инвентаря.

Комиссия побывала на базе МБУ «Благосфера». На этот раз здесь обнаружили достаточное количество противогололедных материалов, лопат, скребков и техники. Также укомплектован штат дворников и мастеров, проработаны маршруты их движения.

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«Именно по этим позициям округ отставал в начале сентября. Тогда готовность к зиме была зафиксирована на уровне 42%. Но сегодня „Благосфера“ проверку прошла. Видно, что организация готовится к зимнему периоду, почти все завершено», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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У коллег по МБУ «Городское хозяйство» сохраняется ряд замечаний, устранить которые необходимо до конца недели — за два дня. Здесь еще недостаточно противогололедных материалов и запчастей для техники. После истечения данного срока ГУСТ снова проверит коммунальное предприятие.

Второй этап проверочных работ продлится в Подмосковье до 7 октября. «Зимние инспекции» пройдут в каждом городском округе без исключений.

Коммунальные компании Подмосковья активно закупают оборудование и инвентарь для уборки снега. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что подготовка к зиме — это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание. Итоги подготовки многоквартирных домов к холодам стали центральной темой обсуждения на серии муниципальных форумов «Управдом».

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