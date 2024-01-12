Подмосковье 12 января 2024, 15:16 ГУРБ Подмосковья предупредило о фейках об отключении центрального отопления Министерство энергетики Московской области

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Фейки о массовом отключении централизованного отопления появились в интернете. Главное управление региональной безопасности Подмосковья призвало жителей не доверять сомнительным источникам и ориентироваться на официальные каналы.

Любая информация про отключение отопления зимой вызывает серьезные опасения и даже панику у жителей. На это и рассчитывают злоумышленники, которые начали распространять в интернете фейки. ГУРБ Подмосковья предупредило, что новости про отключение централизованного теплообеспечения — это выдумка, созданная для привлечения внимания и создания хаоса.

Пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области

Фейки распространяются через социальные сети, мессенджеры или даже новостные сайты. Чтобы не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие, нужно проверять информацию перед ее распространением. Сделать это можно с помощью официальных источников. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Министерство энергетики Московской области дают самую актуальную и достоверную информацию о состоянии системы и возможных проблемах.

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