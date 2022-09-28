Школьные тетради с портретами героев России отправили из Балашихи в Донбасс | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber Школьные тетради с портретами героев России отправили из Балашихи в Донбасс

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Даниил Иващенко маркирует паллеты. Сегодня московский предприниматель присоединился к акции «Доброе дело» и отправляет часть гумпомощи от себя лично.

«Это русские люди, и они сейчас там страдают. Мы хотели помочь, собрали груз. Все самое необходимое: консервы, макароны, гречка, рис, чай, сахар», — говорит Даниил.

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Приедут на Донбасс и пять тысяч тетрадей для школьников. На первой странице изображены герои России и есть QR код: наводим камеру, открываем, узнаем о воине с обложки.

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У каждого региона есть свои герои. Владимир Жога — командир разведбатальона ДНР «Спарта». С первых дней военного конфликта на Донбассе он, коренной дончанин, взял в руки оружие и вступил в ряды ополчения. Славянск, Снежное, Шахтерск. В боях неоднократно получал серьезные ранения, но все равно рвался на передовую. 5 марта 2022 Жога погиб в Волновахе. Вместе со своим батальоном он прикрывал выход мирных жителей. Указом президента Владимиру Жоге присвоено звание Героя России посмертно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил итоги референдума по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. По мнению главы региона, их жители подтвердили стремление к миру.

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