Гумпомощь семьям мобилизованных передали в Балашихе | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 20:43 Гумпомощь семьям мобилизованных передали в Балашихе

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Мобилизованным мужчинам из Балашихи и их семьям волонтеры оказывают помощь. Зимнюю одежду передали трем семьям с детьми.

Николай Авраамов, волонтер, с которым удалось поговорить корреспонденту телеканала «360», помогает людям еще со времен пандемии. Мужчина рассказал, что тогда втянулся в работу. Без помощи людям уже не может.

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Мама и бабушка волонтера сейчас живут в Артемовске. Связь семья держит по телефону. Николай рассказал, что мама пишет каждое утро и каждый вечер, что у них все хорошо.

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«Мама, когда это все началось, возила еду ополченцам, дома готовили. Тогда еще так страшно не было. Она у меня патриот, хранит российский флаг. Они во дворе собираются, варят еду на кострах. Скинулись, купили генератор, чтобы заряжать телефоны», — поделился Николай Авраамов.

Дарье Николай помог с одеждой для детей. Муж Дарьи уехал на учения по мобилизации. Он работал в семье один.

«Связь с ним, на самом деле, очень короткая. Где он, мы на данный момент не знаем. Но он тоже передает свою благодарность. Как раз он звонил в тот момент, когда мы были в магазине», — рассказала женщина.

Другой семье волонтер привез игрушки и одежду для детей. Жена мобилизованного Нианила рассказала, что уже получала гумпомощь.

«В первый раз привозили продукты питания, кашу, все необходимое. Памперсы, салфетки влажные», — поделилась женщина.

Семьи, которым волонтеры оказывают помощь, оставляли заявку в Центре поддержки семей мобилизованных. После этого заявку, где было указано, в чем сейчас нуждаются семьи, передали волонтерам Подмосковья.

«Как правило, это занимает два-три дня. Гумпомощь по заявкам мы не можем оказать очень быстро. Здесь была заявка на покупку зимней одежды, поэтому понадобилось несколько дней», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Сегодня успели помочь трем семьям. Волонтеры работают каждый день. В ближайшее время из ресурсного центра в Донбасс отправятся новые машины с гуманитарной помощью.