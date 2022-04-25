Гумпомощь для жителей Донбасса от сотрудников «НПО Лавочкина» отправили из Химок

В Химках прошел торжественный митинг, посвященный отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса от сотрудников «НПО Лавочкина». В нем приняли участие сотрудники предприятия, депутаты, активисты «Единой России» и «Молодой гвардии».

Источник фото: телеканал «360»

В течение месяца в стенах научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина проходила благотворительная акция по сбору средств семьям Донецкой и Луганской народных республик. В общей сложности было пожертвовано 3121313 рублей. Сотрудники предприятия сами выбирали, какие именно предметы первой необходимости стоит приобрести. В итоге в грузовик загрузили детское питание, крупы и консервы общей массой 15 тонн.

Источник фото: телеканал «360»

Местное отделение партии «Единая Россия» организовало отправку гуманитарной помощи.

«Сбор гуманитарной помощи будет продолжаться. Важно, что никто не остался в стороне. Каждый вносит свою лепту — предприниматели, работники образования, депутаты, школьники, волонтеры. Это тысячи человек по всему городскому округу. Хочу поблагодарить сотрудников „НПО Лавочкина“ за инициативу и неравнодушие», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Грузовик с гуманитарной помощью торжественно проводили.

«Я хочу поблагодарить каждого из вас лично за этот важный поступок и за ту мощную поддержку, которую вы демонстрируете сегодня. Мы вместе с жителями Донбасса, мы не оставим их в беде и будем продолжать поддерживать», — сказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко.

Источник фото: телеканал «360»

В конце участники митинга провели патриотический флешмоб, выстроились в большую букву Z в поддержку жителей Донбасса и военнослужащих, которые прямо сейчас исполняют свой долг на Украине.

Желающие помочь и принять участие в сборе гумпомощи могут найти ближайший пункт приема в Подмосковье на сайте volontermo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семьи региона уже получают выплаты на каждого ребенка-сироту из Донбасса.