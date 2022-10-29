Гумпомощь для мобилизованных собрали в Котельниках | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 23:34 Гумпомощь для мобилизованных собрали в Котельниках

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В День добровольца Московской области жители Котельников собрали гуманитарную помощь для мобилизованных. В школе № 3 — пункте приема гуманитарной помощи — даже образовались очереди из желающих помочь. Принял участие в акции и глава Котельников Сергей Жигалкин.

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Теплые вещи, средства личной гигиены, вода и продукты с длительным сроком хранения — таков перечень самого необходимого. Принести еду и одежду в эти дни в пункт сбора может каждый желающий.

«В честь этого праздника организована акция в рамках „Доброго дела“ по сбору гумпомощи для наших защитников, мобилизованных военнослужащих ВС РФ. Принести гумпомощь может любой желающий, что и происходит», — сказал зам. начальника Управления отраслей социальной сферы администрации г. о. Котельники Игорь Краевой.

Участникам движения «Волонтеры Подмосковья» из Котельников, несмотря на «профессиональный» праздник, пришлось потрудиться. Собранные вещи и продукты нужно быстро отсортировать, погрузить и отправить туда, где их очень ждут российские военнослужащие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что центры поддержки военнослужащих работают в каждом округе Подмосковья.