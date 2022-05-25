Подмосковье собрало новую гумпомощь для ЛНР

Больницы Луганской Народной Республики получат очередной груз с гуманитарной помощью из Московской области. Представитель правительства Подмосковья Роман Кирица рассказал «360», что именно отдадут медикам республики.

«В этот раз везем приспособления, чтобы делать операции, лекарства, везем памперсы, детские товары», — сказал он.

По его словам, также больницу доставят такие необходимые препараты, как анальгин, парацетамол и другие.

«У нас здесь детское отделение загружено. Мы везем в ОЦКБ. <…> Врач приехал, посмотрел, каких лекарств в первую очередь не хватает, и эти лекарства мы загрузили», — добавил Кирица.

Также в составе груза есть бинты, катетеры, шприцы. Для детей — несколько коробок книжек и письма от их сверстников из Москвы.

Если у вас есть желание помочь жителям Донбасса, то рекомендуем участвовать в акции «Доброе дело» и зайти на сайт «Волонтеры». Там вы сможете найти ближайший к себе пункт приема гуманитарной помощи и узнать, что именно сейчас требуется людям.