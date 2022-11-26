Подмосковье 26 ноября 2022, 03:35 Гуманитарный конвой начали готовить в Шатуре РИА «Новости»

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Гуманитарный конвой готовится к отправке в Шатуре. Машины с одеждой, обувью и продуктами питания поедут в Луганскую Народную Республику. Им предстоит преодолеть 700 километров пути.

На линии соприкосновения в ЛНР несут службу мужчины, призванные из городского округа Шатура. Бойцам передадут не только продукты и одежд, но и письма учеников Лицея из Рошаля. В посланиях слова благодарности и пожелания поскорее вернуться домой.

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«Вот этот большой дом — Большая Шатура и каждый, поверьте на слово боец, он ждет самого главного — вскрыть эту передачу, эту посылку, увидеть добрые слова, пожелания, в которых будет написано, тебя ждут дома. А дом, еще раз говорю — это наша Большая Шатура, это наша большая Московская область, это наша большая великая Россия» — отметил советник главы администрации городского округа Степан Любенко.

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К акции присоединились целые предприятия и общественные организации. Всего неравнодушные жители городского округа собрали 1,5 тонны гуманитарного груза.