Гуманитарный кластер при гимназии имени Примакова в Одинцове построили на 40%
Свыше 230 рабочих привлекли к строительству гуманитарного кластера при гимназии имени Примакова в Одинцове. Он готов уже на 40%. Работу выполняют по президентскому проекту «Образование».
Гуманитарный кластер появится в деревне Раздоры. Это городской округ Одинцово.
Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, строительство идет на всех площадках будущего кластера. Специалисты работают в несколько смен.
Завершено строительство первого корпуса для проживания учащихся. Объект находится на этапе ввода в эксплуатацию. Работы на оставшихся трех корпусах продолжаются
Сейчас, по его словам, занимаются отделкой, обустройством инженерных коммуникаций, подготовкой фасада.
«В кампусе для проживания преподавателей продолжаются монолитные работы на уровне второго этажа», — добавил Локтев.
При гимназии построят корпус для проживания школьников, учебный корпус и общежитие для преподавателей. Все работы завершат летом 2023 года.