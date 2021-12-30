Гуманитарный кластер при гимназии имени Примакова в Одинцове построили на 40%

Свыше 230 рабочих привлекли к строительству гуманитарного кластера при гимназии имени Примакова в Одинцове. Он готов уже на 40%. Работу выполняют по президентскому проекту «Образование».

Гуманитарный кластер появится в деревне Раздоры. Это городской округ Одинцово.

Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, строительство идет на всех площадках будущего кластера. Специалисты работают в несколько смен.

Завершено строительство первого корпуса для проживания учащихся. Объект находится на этапе ввода в эксплуатацию. Работы на оставшихся трех корпусах продолжаются Владимир Локтев.

Сейчас, по его словам, занимаются отделкой, обустройством инженерных коммуникаций, подготовкой фасада.

«В кампусе для проживания преподавателей продолжаются монолитные работы на уровне второго этажа», — добавил Локтев.

При гимназии построят корпус для проживания школьников, учебный корпус и общежитие для преподавателей. Все работы завершат летом 2023 года.