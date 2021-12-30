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    30 декабря 2021, 14:02

    Гуманитарный кластер при гимназии имени Примакова в Одинцове построили на 40%

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 230 рабочих привлекли к строительству гуманитарного кластера при гимназии имени Примакова в Одинцове. Он готов уже на 40%. Работу выполняют по президентскому проекту «Образование».

    Гуманитарный кластер при гимназии имени Примакова в Одинцове построили на 40% | Изображение 1

    Гуманитарный кластер появится в деревне Раздоры. Это городской округ Одинцово.

    Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, строительство идет на всех площадках будущего кластера. Специалисты работают в несколько смен.

    Завершено строительство первого корпуса для проживания учащихся. Объект находится на этапе ввода в эксплуатацию. Работы на оставшихся трех корпусах продолжаются

    Владимир Локтев.
    Гуманитарный кластер при гимназии имени Примакова в Одинцове построили на 40% | Изображение 2

    Сейчас, по его словам, занимаются отделкой, обустройством инженерных коммуникаций, подготовкой фасада.

    «В кампусе для проживания преподавателей продолжаются монолитные работы на уровне второго этажа», — добавил Локтев.

    Гуманитарный кластер при гимназии имени Примакова в Одинцове построили на 40% | Изображение 3

    При гимназии построят корпус для проживания школьников, учебный корпус и общежитие для преподавателей. Все работы завершат летом 2023 года.