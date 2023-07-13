Подмосковье 13 июля 2023, 15:37 Гуманитарную помощь вместе с детскими письмами передали из Химок в зону СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Жители и волонтеры из Химок передали гуманитарный груз для бойцов СВО. Вместе с сухими пайками, одеждой и другими необходимыми вещами в посылках — детские рисунки и письма.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что груз для подразделений передали депутат Артур Каримов и представители движения «Ангелы фронта».

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«Ребята ждут от нас поддержки. Для нас это несложно, но для наших солдат письмо или рисунок, изображенный детской рукой, согревает лучше любого теплового прибора. Многие носят их в нагрудных карманах», — поделилась лидер объединения «Ангелы фронта» Мария Постольникова.

Волонтеры из Химок своими руками делают маскировочные сети, гигиенические наборы и окопные свечи для российских военнослужащих. Артур Каримов дважды в месяц отвозит посылки в зону боевых действий. Так, в 2022 году он побывал в Донбассе более 20 раз и лично доставил свыше 35 тонн гуманитарной помощи.

«С нашими бойцами мы всегда на связи. И отправка подобных вещей — это выражение нашей заботы и поддержки для тех, кто находится сейчас на линии соприкосновения. В этот раз особо просили привезти мини-аптечки. Вместе с неравнодушными жителями и предпринимателями собрали все необходимое. Уже на этой неделе планируем доставить на место», — рассказал депутат.

Напомним, в Химках работает центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица 9 Мая, дом № 18Б. Телефон горячей линии: 8 (495) 793-09-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что поддержка участников СВО и их семей — одно из важнейших направлений работы регионального правительства. Он поблагодарил всех, кто принимает участие в этом деле.

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