Подмосковье 21 февраля 2024, 23:51 Гуманитарную помощь в зону проведения СВО отправили волонтеры из Можайского округа Источник фото: Яна Шаливская

Читать 360tv в

Две машины с гуманитарной помощью отправили волонтеры из Можайского округа в зону проведения СВО. В посылки вошли медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания и многое другое.

По словам руководителя «Комитета семей воинов Отечества» Юлии Солдатенковой, в посылках бойцы также найдут открытки и подарки от школьников ко Дню Защитника Отечества.

Реклама

«Жители села Поречье приготовили для наших ребят печенье. Бойцы всегда ждут наши весточки из дома», — рассказала Солдатенкова.

Жители ежедневно приносят необходимые для военнослужащих вещи в пункт сбора гуманитарной помощи, который открыт на базе Можайского культурно-досугового центра с начала проведения специальной военной операции. Уже удалось оправить более двух тонн гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».